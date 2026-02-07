بتكلفة 55 مليون جنيه.. تطوير شبكة الطرق الداخلية بطور سيناء (صور)

أعلن علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، عن بدء تطوير شبكة الطرق الداخلية ببعض الأحياء السكنية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بهدف تحسين الخدمات للمواطنين وإظهار المدينة بالمظهر الجمالي الذي يليق بها.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أن أعمال التطوير تشمل طريق مدخل حي الـ102 – محور جمعة، ومدخل طريق حي بدر القديم، ومدخل طريق حي الدبش، بتكلفة تصل إلى نحو 55 مليون جنيه.

وأضاف رئيس المدينة أن خطة التطوير تتضمن رصف وتوسعة الطرق، وتجميل الشوارع وإضاءتها، وأعمال لاندسكيب على أعلى مستوى، بالإضافة إلى تدعيم شبكة بالوعات الأمطار والصرف الصحي، ووضع علامات وإرشادات مرورية.

وأشار "حمادة" إلى الانتهاء من أعمال الإنارة في مدخل المدينة بداية من قبل كمين الوادي وحتى عمارات الدبش، مع استمرار أعمال الصيانة للحفاظ على ما تم إنجازه من تطوير وتجميل.

وأكد رئيس المدينة على استمرار تنفيذ خطة التنمية ومتابعة المشروعات في جميع القطاعات، مع تذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية، بهدف الارتقاء بمدينة الطور كونها عاصمة المحافظة وإحدى المدن السياحية الهامة بجنوب سيناء.