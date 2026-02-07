مباريات الأمس
"التأهل من زامبيا".. الونش يتحدث عن مواجهة الزمالك وزيسكو يونايتد

كتب : هند عواد

11:55 ص 07/02/2026
تحدث محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن اللقاء المرتقب ضد زيسكو يونايتد، في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الونش، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نعلم أن زيسكو لديهم نقاط قوة، ولابد من احترام المنافس، كما أنهم يمتلكون لاعبين على أعلى مستوى، ولم يحالفهم التوفيق في بعض المباريات، والزمالك هدفه الفوز في كل المباريات سواء على ملعبه أو خارج أرضه، ونسعى لتحقيق الفوز في اللقاء للحفاظ على الصدارة وحسم التأهل لدور الثمانية من زامبيا".

وأضاف: "تابعنا فريق زيسكو وانتقل منه لاعبان إلى الدوري المصري، والمنافس يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، والكابتن معتمد جمال المدير الفني عقد جلسات معنا لشرح نقاط القوة في المنافس، ونحترم فريق زيسكو، ونتطلع للفوز وتحقيق الهدف المطلوب وأتمنى أن يحالفنا التوفيق".

واختتم الونش: "وجود الزمالك في صدارة المجموعة ليس مقياسا لنهاية المنافسة مع المصري وكايزر تشيفز، لأن هناك 6 نقاط أخرى وقد يتغير شكل المجموعة، ولابد من الفوز في المباراتين المقبلتين لحسم التأهل وتصدر المجموعة".

