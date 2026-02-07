

انطلقت، صباح اليوم السبت، الدراسة بالمعاهد الأزهرية في محافظة أسيوط، إيذانًا ببدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2025-2026، وسط توافد طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية على مختلف المعاهد.

وشهد معهد أسيوط الثانوي للبنين "فؤاد الأول" انتظامًا ملحوظًا في الحضور، عقب استعدادات مكثفة نفذتها المنطقة الأزهرية، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب متابعة الدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية.

والتزم الطلاب بالزي الأزهري الرسمي؛ حيث ارتدى الطلاب من الذكور العمامة والجلباب، فيما ظهرت الطالبات بالخمار الأبيض والعباءة الكحلية. وشارك الجميع في طابور الصباح الذي استُهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الإذاعة المدرسية وتحية العلم، مع ترديد شعارات: "تحيا مصر، الله أكبر، عاش الأزهر الشريف"، قبل التوجه إلى الفصول.

وحضر الدكتور علي محمود طابور الصباح بالمعهد، وألقى كلمة أكد خلالها أهمية ترسيخ حب الوطن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مشددًا على أن الاجتهاد في طلب العلم يمثل أحد أبرز صور الانتماء الوطني الحقيقي.

كما شدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية على ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط والمتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المعاهد، مؤكدًا أهمية متابعة حضور الطلاب وتفعيل جداول الحصص منذ اليوم الأول للدراسة.

وأشار إلى بدء تنفيذ حزمة من الأنشطة الطلابية والبرامج التحفيزية الهادفة إلى تعزيز انتظام الطلاب وتشجيعهم على الحضور، موضحًا أن المنطقة تسعى إلى توفير بيئة تعليمية جاذبة تجمع بين التميز الدراسي وتنمية الجوانب الإبداعية والمهارية بما يحقق أفضل عائد تربوي وتعليمي للطلاب.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية التزامه بمنع أي ملابس غير لائقة حفاظًا على الهوية المميزة لطلاب الأزهر، إلى جانب تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية الداعمة لقيم الانتماء والولاء الوطني، والتأكيد على أداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني يوميًا بوصفهما جزءًا أساسيًا من بناء الهوية الوطنية لدى الطلاب.