إعلان

مسعد بولس: نطالب بمحاسبة منفذي الهجوم على القافلة الإنسانية في كردفان

كتب : مصراوي

11:55 م 06/02/2026

مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أدان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، الهجوم على قافلة لبرنامج الأغذية العالمي في شمال كردفان بالسودان.

وقال مسعد بولس، في تصريحات إعلامية الجمعة، إن تدمير المساعدات الغذائية المخصصة للمحتاجين وقتل العاملين في المجال الإنساني أمر مثير للاشمئزاز.

وأكد مسعد بولس، إن إدارة ترامب لن تتسامح مطلقا مع هذا الإزهاق للأرواح وتدمير المساعدات الممولة من الولايات المتحدة.

وطالب مسعد بولس، بمحاسبة منفذي الهجوم على القافلة الإنسانية في شمال كردفان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كردفان مسعد بولس برنامج الغذاء العالمي مهاجمة قافلة غذائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالفيديو.. نورا السباعي تكشف سر فقدانها 100 كيلو من وزنها
زووم

بالفيديو.. نورا السباعي تكشف سر فقدانها 100 كيلو من وزنها
الداخلية تضبط 4 سيدات لإعلانهن عن أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف
حوادث وقضايا

الداخلية تضبط 4 سيدات لإعلانهن عن أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف
بالفيديو.. نورا السباعي تكشف سر فقدانها 100 كيلو من وزنها
زووم

بالفيديو.. نورا السباعي تكشف سر فقدانها 100 كيلو من وزنها
سفارة مصر بالمغرب تنفي رفض منحها تأشيرات لمشجعي الجيش الملكي
شئون عربية و دولية

سفارة مصر بالمغرب تنفي رفض منحها تأشيرات لمشجعي الجيش الملكي
40 تاجر فقط يتحكمون في الأسعار.. الشعبة: لا مبرر لوصول الدواجن لـ120 جنيهًا
أخبار مصر

40 تاجر فقط يتحكمون في الأسعار.. الشعبة: لا مبرر لوصول الدواجن لـ120 جنيهًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان