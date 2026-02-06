مسعد بولس: نطالب بمحاسبة منفذي الهجوم على القافلة الإنسانية في كردفان

وكالات

أدان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، الهجوم على قافلة لبرنامج الأغذية العالمي في شمال كردفان بالسودان.

وقال مسعد بولس، في تصريحات إعلامية الجمعة، إن تدمير المساعدات الغذائية المخصصة للمحتاجين وقتل العاملين في المجال الإنساني أمر مثير للاشمئزاز.

وأكد مسعد بولس، إن إدارة ترامب لن تتسامح مطلقا مع هذا الإزهاق للأرواح وتدمير المساعدات الممولة من الولايات المتحدة.

وطالب مسعد بولس، بمحاسبة منفذي الهجوم على القافلة الإنسانية في شمال كردفان.