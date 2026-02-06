إعلان

رويترز: إيران رفضت دعوات الولايات المتحدة بشأن وقف تخصيب اليورانيوم

كتب : مصراوي

11:49 م 06/02/2026

إيران وأمريكا

وكالات

نقلت وكالة رويترز، عن دبلوماسي إقليمي بأن إيران رفضت دعوات الولايات المتحدة لوقف تخصيب اليورانيوم على أراضيها خلال محادثات التي انعقدت صباح اليوم الجمعة في سلطنة عمان.

وأوضح الدبلوماسي، أن إيران أبدت استعدادها لمناقشة "مستوى ونقاء" التخصيب أو تشكيل تحالف إقليمي لإدارة ملف تخصيب اليورانيوم.

وأكد الدبلوماسي الذي أطلع على تفاصيل المحادثات، أن إيران تعتقد أن المفاوضين الأمريكيين كانوا يتفهمون الموقف الإيراني من التخصيب وأبدوا مرونة تجاه مطالب طهران.

