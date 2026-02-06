صحة الإسكندرية: 11 ألف مستفيدة في ختام حملة "مشوار الألف الذهبية" (صور)

شهد محيط مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، توافد العشرات من أهالي 4 أطفال لقوا مصرعهم، اليوم الحمعة، أثناء قيامهم بزيارة دير أبو فانا بالصحراء الغربية بالمركز، وانهار عليهم جزء من سور حديث البناء، وأصيب آخرين، لتتحول الرحلة مأساة لجميع الحضور.

وكشف مصدر طبي بمستشفى ملوي، عن وصول 4 حالات وفاة، و 4 مصابين من بينهم اثنين بحالة جيدة، وحار الانتهاء من أعمال مناظرة المتوفين وإجراءات النيابة العامة استعداداً للتصريح بدفنهم.

وكان الحادث أسفر عن وفاة 4 أطفال وإصابة 4 آخرين، جميعهم كانوا في زيارة للدير والذي تتوافد عليه الزيارات صباح كل يوم جمعة، وأسفر الحادث عن إصابتهم بجروح خطيرة.

وضمت أسماء المتوفين كل من: بدر شنودة حنا، 7 سنوات، وشقيقه تواضروس، 10 سنوات، نادية أشرف يونان، 11 سنة، شنودة باسم إبراهيم، 10 سنوات.

كما أصيب: مريم أشرف يونان، 8 سنوات، توماس صموئيل رشدي، 7 سنوات، و2 آخرين.

وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انهيار جزئي لسور حديث، في الصحراء الغربية بمحيط دير أبو فانا ( خارج المنطقة الأثرية)، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص من بينهم أطفال، في حصيلة مبدئية.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث، لحين انتهاء معاينة النيابة العامة.

