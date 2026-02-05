إعلان

محافظ السويس يكرم وكيل وزارة الأوقاف والمتميزين بحي فيصل

كتب : حسام الدين أحمد

09:40 م 05/02/2026
    تكريم إدارة الصيانة بحي فيصل
    محافظ السويس يكرم العاملين بحي فيصل
    تكريم المتميزين بحي فيصل

السويس_ حسام الدين أحمد:

كرم اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس وعدة موظفين من العاملين المتميزين بحي فيصل تقديرًا لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك حضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وأحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة واللواء عارف البركاوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد خيري رئيس حي فيصل ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والإدارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة

ووجّه محافظ السويس الشكر للدكتور ماجد راضي على ما بذله من جهد ملموس خلال فترة عمله بمحافظة السويس متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله المقبلة بمحافظة جنوب سيناء.

وشمل التكريم العاملين المتميزين بإدارة الصيانة بحي فيصل وذلك تقديرًا لجهودهم في صيانة المعدات ورفع كفاءتها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة الماضية.

وأكد المحافظ أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص محافظة السويس على دعم وتحفيز العناصر المتميزة وترسيخ ثقافة التقدير للعمل الجاد والإخلاص في أداء الواجب الوظيفي.

اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس وزارة الأوقاف

