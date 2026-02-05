إعلان

7 مصابين في تصادم سيارة نقل وميكروباص بالكيلو 21 في الإسكندرية

كتب : مصراوي

11:46 م 05/02/2026

إسعاف - أرشيفية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أصيب 7 مواطنين، مساء اليوم الخميس، إثر تصادم سيارة نقل وميكروباص عند الكيلو 21، نطاق حي العامرية غرب الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين عند طريق الوصلة في الكيلو 21، في نطاق حي العامرية.

وانتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إسعاف حادث تصادم الكيلو 21 حي العامرية إصابة 7 أشخاص النيابة العامة

