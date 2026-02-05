إعلان

السياحة تطالب الشركات بتوجيه الحجاج لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية

كتب : أحمد العش

12:28 م 05/02/2026 تعديل في 06:26 م

موسم حج

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (26) لسنة 2026، بشأن الإجراءات التنفيذية المنظمة لموسم حج 1447هـ، مؤكدة التزام الشركات السياحية بكافة التعليمات والضوابط الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، وخاصة ما يتعلق بمنصة "نسك" الإلكترونية.

وأوضحت "الغرفة" في خطاب رسمي حصل مصراوي على نسخة منه، موجّه إلى الممثلين القانونيين للشركات الأعضاء، أن الضوابط العامة لموسم الحج تشدد على ضرورة التزام الشركات بجميع القواعد المنظمة للعمل عبر منصة نسك، والالتزام بالتعميمات الصادرة من خلالها، إلى جانب التقيد بالتعليمات الخاصة بتفويج الحجاج ومواعيد السفر.

طالبت الغرفة الشركات في إطار استكمال الإجراءات الخاصة بمنصة "نسك"، بسرعة توجيه الحجاج لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية اعتبارًا من يوم أمس الأربعاء وحتى 7 فبراير 2026، باعتبارها شرطًا أساسيًا لإصدار تأشيرة الحج.

وأكدت ضرورة قيام الشركات بمراجعة نتائج شهادات الاستطاعة الصحية للحجاج عبر موقع خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة، من خلال نافذة تسجيل بيانات الحجاج، حيث يتم تصنيف الحالات إلى (لائق – غير لائق – غير محدد).

وشددت غرفة شركات السياحة، على التزام الشركات بإخطار الحجاج غير اللائقين صحيًا واستبدالهم قبل انتهاء فترة التصعيد، حتى لا تتعطل إجراءات السفر أو إصدار التأشيرات، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية هو 7 فبراير 2026.

ودعت غرفة شركات السياحة، جميع الشركات المنفذة للحج إلى سرعة الدخول على موقع الغرفة، واختيار خدمة "طلبات الغرفة"، واستعراض ملف الحجاج الخاص بكل شركة بصيغة (PDF)، ومراجعة استبيان نتائج شهادات الاستطاعة الصحية لكل حاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للضوابط المعلنة.

وأكدت الغرفة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على سلامة الحجاج وتنظيم موسم الحج بشكل يضمن الانضباط الكامل وجودة الخدمات المقدمة، متمنية للشركات التوفيق في أداء مهامها خلال الموسم المقبل.

موسم حج شركات ووكالات السفر وزارة السياحة والآثار منصة نسك

