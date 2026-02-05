حدث في 8 ساعات| إعلان موعد رمضان فلكيًا.. وحقيقة إزالة ترام الرمل

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان موعد رمضان 2026 فلكيًا، وكشف حقيقة إزالة ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، وتوضيح من السكة الحديد بشأن واقعة حشرات "البق" بقطار أسوان.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية.

مدبولي يوجه بضرورة التزام الحكومية بالعمل ضمن الإطار الموحد لإدارة الشكاوى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، على مدار شهر يناير الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

الحكومة تكشف حقيقة إزالة ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا يكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن الإزالة النهائية لترام الرمل بمحافظة الإسكندرية.

"البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر رمضان

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل الحسابات الفلكية الخاصة برؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ.

عددهم 6 ملايين ..أول تحرك برلماني بشأن تأمينات عمال الدليفري

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، و وزير العمل، بشأن، تدهور أوضاع عمال التوصيل بمختلف أنواعهم وغياب الحماية القانونية والتأمينية لهم رغم خطورة طبيعة العمل.

"السكة الحديد" ترد على واقعة "حشرات البق" بقطار أسوان

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ممثلة في شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة بيانا إعلاميا حول ما أثير عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الشكوى المقدمة على العربة رقم (10) بالقطار رقم 2008 (الإسكندرية / (أسوان) بتاريخ 1/2/2026 والتي تتضمن وجود بعض حشرات "بق" وذلك أثناء تحركه من الإسكندرية في طريقه إلى أسوان.

العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

السياحة تطالب الشركات بتوجيه الحجاج لإصدار شهادة الاستطاعة الصحية

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (26) لسنة 2026، بشأن الإجراءات التنفيذية المنظمة لموسم حج 1447هـ، مؤكدة التزام الشركات السياحية بكافة التعليمات والضوابط الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، وخاصة ما يتعلق بمنصة "نسك" الإلكترونية.

حريق بمستشفى عين شمس العام.. الصحة تصدر بيانًا بالتفاصيل

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى عين شمس العام؛ لمتابعة تداعيات الحريق الذي نشب بأحد مخازن المستلزمات الطبية، والاطمئنان على سلامة المرضى وانتظام تقديم الخدمة الصحية.

