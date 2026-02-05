الكويت تمنع تشغيل السماعات الخارجية للمساجد أثناء الصلاة في رمضان

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت، ضوابط واشتراطات تنظيم التبرعات في المساجد، وصلاة التراويح، وولائم الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقاً لصحيفة الجريدة الكويتية، حظرت وزارة الشؤون الاجتماعية، جمع التبرعات في المساجد أو بالمجمعات التجارية أو الساحات العامة بأي شكل كان أو في الأماكن غير المرخصة.

وشددت الوزارة الكويتية، على ضرورة الحصول مسبقا على موافقة الوزارة، وفي حالة السماح بجمع التبرعات يتم استخدام الحسابات البنكية الخاصة بالجمعيات فقط والمعتمدة من الوزارة.

وأصدرت الوزارة، قرارا بمنع تشغيل السماعات الخارجية للمساجد أثناء الصلوات الخمس والتراويح والقيام.

ودعت الجهة الراغبة في إقامة ولائم الإفطار، بتقديم كتاب رسمي للإدارة لأخذ الموافقات الرسمية بعد التنسيق مع إمام المسجد، لافتة إلى ضرورة فرش المائدة قبل الأذان بنصف ساعة وإزالتها بعد الإفطار.

ونوهت أن مسؤولية مائدة إفطار تقع على القائمين بمشروع الإفطار وإشراف إمام المسجد.