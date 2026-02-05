الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، جولة ميدانية بشارع سعد زغلول بمنطقة محطة الرمل، لمتابعة جهود رفع كفاءة المناطق ذات الطابع التاريخي والتراثي، واستكمال مشروع تطوير والحفاظ على الهوية البصرية بشارع النبي دانيال.

ووجه المحافظ باتخاذ عدد من الإجراءات الفورية، تضمنت إزالة المخالفات البنائية التي تؤثر على المظهر الحضاري للشارع، وإزالة الإعلانات المخالفة والملصقات الدعائية من أعمدة الإنارة وواجهات العقارات.

وكلف رئيس حي وسط بتشكيل لجنة تضم الإدارة الهندسية، ورخص المحال، وإدارة شئون البيئة، لمعاينة أحد العقارات الكائنة بالشارع ومراجعة كافة المخالفات المتعلقة بها.

وأصدر توجيهات بإعادة تشجير الأرصفة وتوحيد شكل الأشجار بما يتناسب مع الطابع التاريخي والمعماري للمنطقة، وتكليف الممثل عن المركز الهندسي بكلية الهندسة بمراجعة التصميمات التاريخية لعدد من المحال التجارية، والتأكد من توافقها مع الطابع المعماري.

وشدد خالد، على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة تطوير شارع سعد زغلول بالكامل، في إطار استكمال مشروع تطوير شارع النبي دانيال والمناطق المحيطة به، وترسيخ الهوية البصرية للإسكندرية، وذلك ضمن خطة المحافظة المتكاملة للارتقاء بوسط المدينة التاريخي والتراثي لاستعادة رونقه الحضاري.

جاء ذلك بحضور كل من نائب محافظ الإسكندرية، وممثل عن المركز الهندسي بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ومدير الإدارة العامة للمشروعات والورش، وشرطة المرافق، ومدير إدارة الرخص المركزية، ورئيس حي وسط.