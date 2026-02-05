إعلان

ستارمر يعتذر لضحايا إبستين لتعيينه بيتر ماندلسون سفيرا

كتب : مصراوي

03:17 م 05/02/2026

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر

(أ ب)

قدم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الخميس، اعتذارا لضحايا جيفري إبستين لتعيينه بيتر ماندلسون سفيرا لبريطانيا لدى واشنطن، رغم علاقاته بالممول المشين.

وقال ستارمر إن ماندلسون "صور إبستين على أنه شخص بالكاد يعرفه".

وأضاف ستارمر، في خطاب ألقاه اليوم الخميس، "أنا آسف... لأنني صدقت أكاذيب ماندلسون وعينته".

وكان ستارمر قد أقال ماندلسون في سبتمبر الماضي بعد نشر رسائل بريد إلكتروني أظهرت استمرار صداقته مع إبستين عقب إدانة الأخير في عام 2008 بجرائم جنسية تتعلق بقاصر.

لكن ستارمر يواجه الآن ضغوطا جديدة بشأن هذا التعيين، بعدما كشفت وثائق نشرت حديثا تفاصيل جديدة عن علاقة ماندلسون الوثيقة بإبستين.

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني ستارمر يعتذر لضحايا إبستين تعيين بيتر ماندلسون سفير ماندلسون سفير لبريطانيا لدى واشنطن

