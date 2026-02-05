تركيا: نتابع عن كثب الاندماج بين الحكومة السورية و"قسد"

د ب أ

قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن أنقرة تتابع عن كثب عملية اندماج تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، بموجب الاتفاق الموقع في 30 يناير الماضي.

وفي رد من جانب المصادر التركية على أسئلة الصحفيين، عقب إحاطة إعلامية قدمها متحدث وزارة الدفاع زكي أق تورك، رحبت المصادر بتوقيع اتفاق جديد للاندماج بين الحكومة السورية و"قسد" واجهة تنظيم "واي بي جي" في 30 يناير، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وقالت: "نراقب العملية على أرض الواقع عن كثب، ونؤكد أهمية تنفيذ الاندماج بطريقة تعزز البنية الموحدة لسوريا ومبدأ "دولة واحدة، جيش واحد"، ونتوقع أن يتم تنفيذ جميع الأنشطة المخطط لها على أساس الشفافية والثقة المتبادلة".

وأعربت عن تمنياتها أن يتحقق السلام والهدوء والاستقرار الذي طالما تاق إليه سكان المنطقة في أقرب وقت ممكن.

وفي 30 يناير الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى "اتفاق شامل" مع "قسد"، ينهي الانقسام في البلاد ويؤسس لمرحلة جديدة من الاندماج الكامل، ويعتبر الاتفاق المتعلق بمدينتي الحسكة والقامشلي ودمج القوات العسكرية متمما لاتفاق 18 يناير.