وزير الرياضة يفتتح منطقة الملاعب بمجمع المصالح الحكومية في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

02:50 م 05/02/2026
    «صبحي» و«الزملوط» يفتتحان منطقة الملاعب الرياضية بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية (4)
    «صبحي» و«الزملوط» يفتتحان منطقة الملاعب الرياضية بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية (3)
    «صبحي» و«الزملوط» يفتتحان منطقة الملاعب الرياضية بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية (2)

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، المنطقة الرياضية الجديدة بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بمدينة الخارجة، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأكدت الفعالية حرص الدولة على دعم بيئة العمل الصحية وتعزيز ممارسة الرياضة كأسلوب حياة يومي، من خلال توفير مرافق رياضية متكاملة تتيح لجميع العاملين والمترددين على المجمع ممارسة مختلف الأنشطة البدنية.

وتضم المنطقة الرياضية الجديدة عددًا من الملاعب المتنوعة، تم تجهيزها وفق المعايير الفنية المعتمدة على مساحة 10 آلاف م²، بما يدعم توجهات الدولة نحو دمج الرياضة في منظومة العمل المؤسسي وتحقيق التوازن بين النشاط البدني ومتطلبات العمل.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن إنشاء هذه المنطقة يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين المواطنين، وتحقيق أثر إيجابي على الأداء العام والبيئة المحيطة، بما يعزز الصحة واللياقة.

من جانبه، أكد محافظ الوادي الجديد أن المشروع يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات بالمجمع الحكومي، ويعكس حرص المحافظة على توفير بنية رياضية متكاملة تخدم العاملين وتواكب متطلبات التنمية الحديثة، مشددًا على أهمية تعزيز ممارسات الرياضة داخل المجتمع الحكومي والمؤسسات المختلفة.

