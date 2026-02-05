إعلان

"أنت شغال عندنا".. طبيب المنوفية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه: أهانوني وكسروا أنفي

كتب : أحمد الباهي

01:35 م 05/02/2026

مستشفى الباجور التخصصي

المنوفية- أحمد الباهي:

أصيب طبيب عظام بالنوبتجية في مستشفى الباجور التخصصي بمحافظة المنوفية، بكسر متزحزح في 3 عظام بالأنف وانحراف واعوجاج شديد، إثر اعتداء صديق مرافق حالة عليه داخل المستشفى، بعد مشادة نشبت بسبب أسبقية الكشف.

روى الطبيب في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" أن الواقعة بدأت عقب فحصه أشعة لإحدى الحالات، وأكد لمرافقيها أن الحالة مستقرة ولا تستدعي تدخلاً عاجلاً، مطالبًا إياهم بالانتظار لحين الاطمئنان على حالة حرجة بالعناية المركزة ثم العودة لمتابعتهم.

أضاف أنه أثناء تحركه لمغادرة القسم، استوقفته حالة أخرى لعرض الأشعة، فأوضح لهم أيضًا أن الإصابة تحتاج جبيرة فقط، وطلب الانتظار لدقائق.

بعدها تدخل صديق مرافق الحالة وبدأ في التطاول عليه لفظيًا، مرددًا: "أنت شغال عندنا ومينفعش تسيبنا ونستنى"، قبل أن تتطور المشادة إلى اعتداء جسدي.

سدد المتهم لكمات متتالية إلى وجه الطبيب، ما تسبب في ورم كبير بالوجه وتأثر محيط العينين، إلى جانب كسر بثلاث عظام في الأنف.

ويخضع الطبيب حاليًا للفحوصات الطبية انتظارًا لإجراء جراحة قد تتطلب تركيب شرائح ومسامير أو دعامة واقية للوجه، بينما يحدد الفريق المعالج موعد العملية عقب انخفاض التورم، والتي قد تُجرى اليوم أو غدًا.

اتخذت إدارة المستشفى الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرَت الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، وألقي القبض على الشاب "أ.ش.ا" بمعرفة شرطة الباجور، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

الاعتداء على طبيب بالمنوفية مستشفى الباجور التخصصي إصابة طبيب عظام بالنوبتجية

