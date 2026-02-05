بالصور.. أسوان تحتفل بالمهرجان الدولي الثالث عشر للثقافة والفنون

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مساء اليوم الأربعاء، مهرجان أسوان الدولي الثالث عشر للثقافة والفنون على مسرح فوزي فوزي الصيفي بكورنيش النيل، بمشاركة 14 فرقة للفنون الشعبية من مصر وخارجها.

ورحب الدكتور إسماعيل كمال بوزير الثقافة وضيوف أسوان من الدول الأجنبية الصديقة، والفرق المصرية المشاركة، مؤكدًا أن المهرجان يسلط الضوء على الموروث الثقافي والفني الغني لأسوان، التي تمثل عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى أن أسوان حصلت مؤخرًا على العديد من الجوائز الدولية في مجالات السياحة والثقافة والفن، كان آخرها جائزة "مدينة العام السياحية" التي تنظمها منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي لعام 2026، وهو ما يتكامل مع المهرجان، الذي يضيف منذ دورته الأولى ثقلاً ثقافيًا وفنيًا ويعزز مكانة المحافظة على الخريطة السياحية والفنية.

وأكد أن المهرجان يتيح فرصة لإلقاء الضوء على مقومات أسوان الاقتصادية والسياحية والعلمية، إضافة إلى مخزونها الهائل من الإبداع الإنساني والموروث الثقافي، مما يعكس روح الأصالة وعراقة التاريخ، ويجعلها جسرًا للتواصل مع أفريقيا.

كما أعرب المحافظ عن أن الأجواء المليئة بالبهجة والتراث الثقافي والفني والمشاعر الوطنية تعكس أهمية الثقافة والفن كجسور للتقارب بين الشعوب.

وقبل انطلاق الفعاليات، تفقد وزير الثقافة ومحافظ أسوان معرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية والفنون التشكيلية، في إطار دعم المواهب المحلية والترويج للإبداع الثقافي.

تستمر فعاليات المهرجان حتى 9 فبراير الجاري، وتضم 8 فرق أجنبية تمثل دول: اليونان، السودان، فلسطين، لاتفيا، الهند، تونس، كازاخستان، مونتنيجرو، بالإضافة إلى 6 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة، من أسوان، العريش، بورسعيد، كفر الشيخ، الأنفوشي وبني سويف، في لوحة فنية متكاملة تعكس تنوع وإبداع الفنون الشعبية.