المؤبد لعاملة خطفت طفلة من شاطئ النخيل في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:13 ص 04/02/2026

محاكمة تعبيرية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بمعاقبة عاملة بالسجن المؤبد وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بخطف طفلة عمرها 3 سنوات بالإكراه والتحايل، لاستغلالها في التسول.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار أحمد محمد أحمد عثمان، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

خطف طفلة في الإسكندرية

تعود وقائع القضية التي تحمل رقم 24007 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة أول العامرية، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغاً باختفاء طفلة بمنطقة شاطئ النخيل.

وتوصلت التحريات إلى اختطاف المتهمة "م.خ.م" 51 عاما، عاملة، الطفلة "أ.س.أ" 3 سنوات، أثناء تواجدها للهو رفقة عدد من الأطفال بالممشى البحري بمنطقة شاطئ النخيل، بقصد استغلالها في معاونتها على نشاطها الإجرامي في التسول.

استغلال طفلة في التسول

وبحسب أوراق القضية، توجهت المتهمة نحو الطفلة المجني عليها وقدمت للأطفال الموجودين معها مبالغ مالية وبعض الحلوى فانشغلوا عن مراقبة شقيقتهم المجني عليها، وخطفتها وحملتها بين ذراعيها وفرت هاربة.

ألقي القبض على المتهمة وأرشدت عن مكان تواجد الطفلة المجني عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

