تضامن المنيا تحدد معايير اختيار "الأم المثالية" لهذا العام -صور

كتب : جمال محمد

03:07 م 03/02/2026
    لجنة اختيار الأم المثالية بالمنيا
    لجنة اختيار الأم المثالية بالمنيا

عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا اجتماع لجنة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، بحضور أماني تامر، وكيل المديرية، وعلياء محمد، مدير إدارة الأسرة والطفولة، وعبد الرحمن صابر مشعال، مسؤول المؤسسات بالمديرية، إلى جانب السادة أعضاء لجنة الاختيار، وذلك في إطار الاستعداد لاحتفالات عيد الأم لعام 2026.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات التنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجلس القومي للمرأة، والقطاع الخاص، إلى جانب إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة، ووحدة ذوي الإعاقة، بما يضمن تنوع التمثيل وتكامل الأدوار، وتحقيق أعلى درجات الحيادية في عملية الاختيار.

وناقش عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، مع أعضاء اللجنة أسس ومعايير مسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن معيار الاختيار الأساسي يرتكز على عطاء الأم، وإعلاء القيم الإنسانية، وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة، وتحقيق التوازن بين المسؤوليات المتعددة، ورعاية الأبناء.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الفئات المقرر تكريمها تشمل: الأم المثالية الطبيعية، والأم البديلة، والأم من ذوي الإعاقة، والأم التي ترعى ابنًا من ذوي الإعاقة ومتميزًا في أحد المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، والأم الرائدة الريفية المتميزة، وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي، وذلك على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة، فحص ودراسة جميع الترشيحات التي تنطبق عليها شروط ومعايير المسابقة، سواء المقدمة مباشرة للمديرية أو من خلال الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والنزاهة في الاختيار، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

