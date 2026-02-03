أسيوط تشيع زوجة ونجل رئيس محكمة الاستئناف بعد مصرعهما في حادث مروع

شيّع المئات من أهالي محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، جثماني زوجة ونجل رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة أسيوط الاقتصادية، إلى مثواهما الأخير، بعد وفاتهما متأثرين بإصابتهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي وقع مساء أمس الاثنين على الطريق الصحراوي الشرقي أسيوط–القاهرة.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من بوابة "كارته" أسيوط، ووجود وفيات ومصابين.

وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن السيارة كانت تقل القاضي عمرو رفعت المليجي، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة أسيوط الاقتصادية، وزوجته الدكتورة سهى صلاح أحمد، عضو هيئة التدريس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة أسيوط، ونجلهما ياسين، 9 أعوام. وأسفر الحادث عن وفاة الزوجة والطفل، فيما أصيب رئيس المحكمة بإصابات متفرقة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وسادت حالة من الحزن العميق بين المشيعين، الذين تقدّمهم عدد من القيادات القضائية وأعضاء هيئة التدريس والمسؤولين وأقارب الأسرة.

وأُديت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للفقيدين، وبالشفاء العاجل للمصاب.