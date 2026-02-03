إعلان

إصابة 5 أشخاص باختناق في حريق بورشة تصنيع مراكب بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

04:09 م 03/02/2026

أصيب 5 أشخاص بحالات اختناق، إثر نشوب حريق اليوم الثلاثاء، داخل ورشة تصنيع مراكب بقرية برج رشيد، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، بنشوب حريق داخل ورشة تصنيع مراكب بقرية برج رشيد بنطاق ذات المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارتين إطفاء، وعدد 3 سيارات إسعاف.

تبين نشوب حريق داخل يخت بورشة تصنيع المراكب، ما أدى إلى احتراق أجزاء منه، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة.

أسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق وهم: "حسن محمود عبد العزيز" 19 عامًا، "رمضان مجدي رمضان" 45 عامًا، "سامي محمد لحمه" 40 عامًا، "محمد سعيد أبو حجازي" 45 عامًا، و"سعيد أحمد شعبان" 22 عامًا.

نقل المصابون إلى مستشفى رشيد العام، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اختناق البحيرة حريق قرية برج رشيد

