نسب النجاح مرتفعة.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية في هذا الموعد

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عن الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والرصد والمراجعة الخاصة بمواد الشهادة الإعدادية، بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا.

وأوضح المصدر أن كنترولات الشهادة الإعدادية أنهت أعمالها بدقة متناهية، حيث واصل القائمون على التصحيح والرصد العمل على مدار الساعة خلال الفترة الماضية، حرصًا على إخراج النتيجة بشكل عادل يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا دون أي أخطاء.

وأشار إلى أنه من المنتظر إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم من قبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على أن يتم إعلانها فور اعتمادها رسميًا من خلال مديرية التربية والتعليم والمدارس.

وأكد المصدر أن مؤشرات النتيجة جاءت مطمئنة، حيث سجلت نسبة النجاح هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من الطلاب والمعلمين طوال العام الدراسي.

ومن المقرر إتاحة النتيجة أمام الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات القليلة المقبلة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية.