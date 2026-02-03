غدا.. انطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثالثة عشرة

تنطلق غدًا الأربعاء فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثالثة عشرة، تحت رعاية أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإسماعيل كمال محافظ أسوان، وتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة خالد اللبان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، على أن تستمر الفعاليات حتى 9 فبراير الجاري.

ويأتي المهرجان في إطار دعم القوة الناعمة المصرية، وتعزيز دور الفنون في تنشيط الحركة السياحية، وترسيخ قيم التبادل الثقافي والحوار الإنساني بين الشعوب، خاصة في مدينة أسوان التي تمثل أحد أهم المقاصد الثقافية والسياحية في مصر.

ويشهد المهرجان مشاركة 8 فرق أجنبية تمثل دول اليونان، السودان، فلسطين، لاتفيا، الهند، تونس، كازاخستان، ومونتنيجرو، إلى جانب 6 فرق مصرية للفنون الشعبية تابعة لقصور الثقافة، تضم فرق أسوان، العريش، بورسعيد، كفر الشيخ، الأنفوشي، وبني سويف، لتقدم جميعها عروضًا فنية تعكس تنوع الثقافات وثراء التراث الإنساني في لوحة إبداعية واحدة.

وتبدأ أولى فعاليات المهرجان مساء اليوم الثلاثاء بتنظيم ديفيليه استعراضي لجميع الفرق المشاركة بسوق أسوان السياحي، في مشهد احتفالي يضفي أجواءً من البهجة والتنوع الثقافي. ويعقبه صباح اليوم التالي ديفيليه نهري بالمراكب في نهر النيل، في صورة بصرية مميزة تجسد فرادة أسوان ومكانتها كمدينة للثقافة والتراث والسياحة.

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح الرسمي في السابعة مساء غدٍ على مسرح فوزي فوزي الصيفي، بينما تنطلق العروض الفنية للجمهور اعتبارًا من 5 فبراير، بعدد من المواقع الثقافية والسياحية في مختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، بما يسهم في دمج الفعاليات الثقافية بالحركة السياحية، وإتاحة الفنون لكافة شرائح المجتمع.

وتختتم فعاليات المهرجان بحفل فني كبير على مسرح فوزي فوزي يوم 9 فبراير، في تأكيد جديد على مكانة المهرجان كأحد أبرز التظاهرات الثقافية الدولية التي تحتضنها مصر، ودوره في ترسيخ أسوان كجسر للتواصل الحضاري ومنصة للحوار الثقافي، تماشيًا مع رؤية وزارة الثقافة لتعظيم دور الفنون في التنمية وبناء الوعي المجتمعي.