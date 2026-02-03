قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بحبس صاحب محل ملابس بمدينة الطور لمدة عام، وتغريمه 10 آلاف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، لقيادته سيارة تحت تأثير تعاطي مخدر الترامادول، وتسببه في وفاة أحد أفراد الأمن بمجمع الفيروز الطبي.

صدر الحكم برئاسة إيهاب محمد عصمت، وعضوية محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، وأحمد عبد الباسط، سكرتارية التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى 13 نوفمبر الماضي، بدائرة قسم طور سيناء، حيث اصطدمت سيارة يقودها المتهم وتحمل رقم «ط.ج.ف 6791» بإحدى بوابات مجمع الفيروز الطبي، ما أسفر عن إصابة فرد الأمن المتواجد عليها بإصابات بالغة.

وكشفت التحقيقات أن فرد الأمن رفض خروج السيارة من البوابة غير المخصصة لذلك، وطالب قائدها باستخدام البوابة المقررة، الأمر الذي أثار غضب المتهم، فقام بتهديد المجني عليه وغادر المكان، ثم عاد مرة أخرى وصدم البوابة التي يقف خلفها فرد الأمن بسيارته، ما تسبب في إصابته بإصابات خطيرة.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى شرم الشيخ لتلقي العلاج، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته داخل المستشفى.

وتمكنت قوات الأمن بمدينة طور سيناء من القبض على المتهم، وبسؤال المجني عليه قبل وفاته أكد تفاصيل الواقعة، كما شهد عدد من الشهود بصحة ما ورد في التحقيقات.

وأفادت التحريات بأن المتهم كان يقود السيارة تحت تأثير مخدر الترامادول، وتسبب بخطئه في وفاة المجني عليه. كما أكد دفاع المتهم أن الحادث نتج عن الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، ومخالفة أنظمة ولوائح المرور.

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 3271 جنايات طور سيناء لسنة 2025، وقررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، ثم إخلاء سبيله لاحقًا، قبل إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، المقيدة برقم 1512 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم بجلسة اليوم.