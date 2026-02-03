إعلان

محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير مديرية الزراعة الجديد لبحث خطة العمل المقبلة

كتب : أميرة يوسف

01:15 م 03/02/2026

محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير مديرية الزراعة الجدي

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، الدكتور محمد عطوة خليل رئيس البحوث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية ومدير مديرية الزراعة الجديد، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم منظومة العمل الزراعي بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عبد الرحمن عثمان مدير عام التعاون الزراعي.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع مدير المديرية الخطوط العريضة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالاستعدادات لموسم حصاد وتوريد القمح، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الزراعة لضمان نجاح الموسم.

وأكد محافظ الإسماعيلية على الدور الحيوي لقطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي.

من جانبه، أعرب مدير مديرية الزراعة عن تقديره لثقة محافظ الإسماعيلية، مؤكدًا حرصه على بذل أقصى الجهود خلال الفترة القادمة، والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

