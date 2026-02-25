شهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية واقعة تداول مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء فتاة بساطور على سائق توكتوك، وسط متابعة الجهات الأمنية لتحديد ملابسات الحادث.

تفاصيل الفيديو

أظهر الفيديو احتكاك سيارة ملاكي بتوكتوك، قبل أن تنزل فتاة من السيارة وهي تحمل آلة حادة يُشتبه أنها "ساطور"، وشرعت في الاعتداء على سائق التوكتوك الذي لم يتحرك من مركبته. وكانت فتاة أخرى تستقل التوكتوك شاهدة على الحادث، فصُدمت من المشهد وهربت فورًا.

تصرف المعتدية بعد الاعتداء

وبعد لحظات من الاعتداء، قررت الفتاة العودة إلى سيارتها والمضي نحو وجهتها، فيما انتشر الفيديو لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفًا تفاصيل الواقعة بشكل كامل.

تحقيقات أمنية جارية

أعلنت مديرية أمن المنوفية أنها بدأت في فحص الفيديو لتحديد موقع الحادث ورقم سيارة الفتاة، تمهيدًا لضبطها والوقوف على تفاصيل الواقعة، وذلك ضمن جهودها لمتابعة كل ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.