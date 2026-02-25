إعلان

وزير البترول يبحث مع كابريكورن إنرجي زيادة الاستثمارات بالصحراء الغربية

كتب : أحمد الخطيب

01:17 م 25/02/2026

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع وفد من شركة كابريكورن إنرجي البريطانية، ضمّ راندي نيلي الرئيس التنفيذي للشركة، وجيوف بروبرت رئيس العمليات، والدكتورة إلينور رولي المدير العام لكابريكورن مصر، وذلك لمتابعة أنشطة الشركة في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية واستعراض خططها لزيادة معدلات الإنتاج.

وأكد الوزير أن الوزارة تمضي في تنفيذ مرحلة جديدة تستهدف تعزيز ثقة الشركاء وزيادة تدفق الاستثمارات، من خلال انتظام سداد المستحقات، وإتاحة بيانات جيولوجية محدثة، وطرح فرص استثمارية جديدة.

وأشار إلى قرب الانتهاء من إعداد نماذج تعاقدية أكثر مرونة تدعم تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، وتوفر حوافز لزيادة إنتاج البترول، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي وفقًا للخطة الخمسية المعتمدة.

من جانبه، أكد رئيس كابريكورن إنرجي التزام الشركة بتعزيز استثماراتها في مناطق عملها لإنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية، موضحًا أن التطور الذي يشهده قطاع الطاقة المصري، إلى جانب التعاون البنّاء مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول في تذليل التحديات، شجّع الشركة على تبني استراتيجية طويلة الأجل لمضاعفة حجم أعمالها في مصر، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة والكفاءات البشرية المتميزة.

وزير البترول شركة كابريكورن إنرجي البريطانية الصحراء الغربية

