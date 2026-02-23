سوهاج - عمار عبدالواحد:

أمام موقف سيارات الأجرة "طما وشطورة" بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، يتوقف المارة ليس فقط لشراء الكنافة، بل لمشاهدة عرض رمضاني حي؛ فرن بلدي يدور يدويًا على رمان بلي، ويد خبيرة ترش خيوط الكنافة على الصاج الساخن بحركة تشبه لوحة فنية متقنة.

ابتكار لتخفيف مشقة العمل

صاحب الفكرة هو محمد علي درويش، بائع الكنافة، الذي حول مشقة العمل لساعات طويلة حتى بعد منتصف الليل إلى ابتكار بسيط يقلل الوقت والجهد، ويسمح له بتلبية طلبات الزبائن الذين يتوافدون إليه من مناطق بعيدة.

يقول محمد مبتسمًا: "الحاجة أم الاختراع"، موضحًا أنه لجأ للفكرة بعد زيادة الإقبال على الكنافة البلدي، والتي كانت ترهقه مع نهاية اليوم.

رحلة تطور فرن الكنافة

مرّ فرن الكنافة البلدي برحلة طويلة؛ حيث كان يُبنى في البداية من الطين ويُوقد بالحطب، ثم تطور إلى الطوب اللبن ويعمل بالبوتاجاز، حتى جاءت خطوة محمد الأخيرة، لتحويله إلى فرن يدور على رمان بلي، بحيث تتحرك اليد التي تمسك بكوز الكنافة فوق الصاج الساخن لتخرج خيوط الكنافة متساوية، بسرعة أقل جهدًا، ومجهود أخف.

مشهد رمضاني يجذب الجميع

لم يقتصر تأثير الاختراع على تسهيل العمل، بل خلق حالة من الفضول بين المواطنين، خاصة مع موقعه أمام موقف السيارات، ما جعل الفرن مقصدًا للمشاهدة قبل الشراء. يتحول صنع الكنافة إلى مشهد رمضاني يجذب الصغار والكبار، ليصبح المكان محطة فرح يومية في شوارع طهطا.

إقبال واسع وأسعار مناسبة

ويشير شقيقه، محمد علي درويش، إلى أن يوم العمل يبدأ من الثامنة صباحًا وينتهي بعد منتصف الليل، وسط إقبال كبير على حلويات رمضان. أسعار الحلويات: الكنافة الشعر والقطايف 40 جنيهًا للكيلو، بينما الكنافة البلدي 50 جنيهًا للكيلو، مع طلب متزايد من الأهالي.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بثًا مباشرًا بعنوان ""كنافة بلدي على رمان بلي".. شاهد أغرب اختراع رمضاني في سوهاج".