الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، تجدد سقوط أمطار تراوحت شدتها بين متوسطة وغزيرة، ورعدية أحيانًا، بالتزامن مع بدء نوة "الشمس الصغيرة" التي ضربت السواحل الشمالية متأخرة عدة أيام عن موعدها المعتاد.

ورصد "مصراوي" في بث مباشر حالة الطقس بالمحافظة، حيث تواصل هطول الأمطار مصحوبًا بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط للرياح بلغت سرعتها نحو 18 كيلومترًا في الساعة، ما زاد من الإحساس ببرودة الطقس.

طوارئ بمركز السيطرة والعمليات

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، تداعيات موجة الطقس السيئ من داخل مركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية، موجّهًا برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأحياء والجهات المعنية.

وأصدر المحافظ تكليفات عاجلة لرؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميداني المستمر، لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، لضمان تحقيق السيولة المرورية بالمحاور الحيوية وعدم تأثر حركة السير.

جولات ميدانية وجاهزية المعدات

من جانبه، أجرى المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة موسعة بعدد من المناطق الساخنة لمتابعة جاهزية فرق الطوارئ.

وأكد انتشار سيارات الشفط والبدالات بالمناطق الأكثر عرضة لتجمعات المياه، مع استمرار المتابعة اللحظية لرصد أي تداعيات ناتجة عن نشاط الرياح، حفاظًا على سلامة المواطنين.

سمات "نوة الشمس الصغيرة"

وبحسب جدول النوات بميناء الإسكندرية، من المتوقع أن تستمر النوة لمدة ثلاثة أيام، وسُميت بـ«الشمس الصغيرة» نظرًا لسطوع الشمس أحيانًا خلال فترات سقوط الأمطار، وهو ما يميزها عن غيرها من نوات الشتاء التي تضرب المدينة الساحلية.

تقرير الحالة الجوية

وأشارت تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار تدفق السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي حتى انتهاء فترة النوة.