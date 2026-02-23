إعلان

أمطار تضرب السويس وانتظام الملاحة في الموانئ (فيديو وصور)

كتب : حسام الدين أحمد

04:25 م 23/02/2026
    أمطار خفيفة بمحيط جامعة السويس
    امطار خفيفة بميدان الجامعة
    سحب حجبت اشعة الشمس
    سحب منخفضة في سماء السويس
    بائعة تحنمي بمظلة من مياه المطر
    غيوم بمدخل مدينة السويس
    سحب منخفضة نظهر فوق جبل عتاقة
    مشهد من مدينة السلام بمدخل المحافظة للسحب المنخفضة

السويس – حسام الدين أحمد:
شهدت مناطق متفرقة بمحافظة السويس سقوط أمطار خفيفة، تزامنًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، دون أن تؤثر على حركة السير أو انتظام الملاحة البحرية بالموانئ.
زيادة الأمطار بالمناطق الصحراوية
وسقطت الأمطار على أنحاء متفرقة من المحافظة، وازدادت حدتها نسبيًا بالمناطق الصحراوية المتاخمة لطريقي "السويس – القاهرة" و"السويس – السخنة"، إلا أنها لم تُحدث تأثيرًا مباشرًا على حركة المركبات أو الكثافات المرورية بالطريقين.
الملاحة منتظمة والرؤية مستقرة
وأكد مصدر ملاحي أن حركة الملاحة لم تتأثر بتقلبات الطقس، وأن أعمال تداول البضائع وعمليات الشحن والتفريغ تسير بصورة منتظمة داخل موانئ بورتوفيق والأدبية والسخنة والزيتيات.
وأوضح أن مستوى الرؤية الأفقية تجاوز 3500 متر، فيما تراوحت سرعة الرياح بين 13 و15 عقدة باتجاه شمالي غربي، بينما سجل ارتفاع الأمواج بخليج السويس ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، وهي معدلات آمنة لم تؤثر على النشاط الملاحي.
استعدادات لمواجهة التقلبات الجوية
وأعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تداعيات محتملة لتقلبات الطقس، حيث جرى الدفع بسيارات كسح المياه إلى المناطق السكنية للتعامل الفوري مع أي تجمعات بالأحياء والشوارع.
كما تم التنسيق مع الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، إلى جانب الجهات المعنية، لضمان سرعة التدخل حال وقوع أي طارئ.
ونشرت صفحة "مصراوي" بثًا مباشرًا من مدينة السويس لرصد سقوط الأمطار الخفيفة وتأثيرها المحدود على حركة السير.


