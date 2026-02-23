السويس – حسام الدين أحمد:

شهدت مناطق متفرقة بمحافظة السويس سقوط أمطار خفيفة، تزامنًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، دون أن تؤثر على حركة السير أو انتظام الملاحة البحرية بالموانئ.

زيادة الأمطار بالمناطق الصحراوية

وسقطت الأمطار على أنحاء متفرقة من المحافظة، وازدادت حدتها نسبيًا بالمناطق الصحراوية المتاخمة لطريقي "السويس – القاهرة" و"السويس – السخنة"، إلا أنها لم تُحدث تأثيرًا مباشرًا على حركة المركبات أو الكثافات المرورية بالطريقين.

الملاحة منتظمة والرؤية مستقرة

وأكد مصدر ملاحي أن حركة الملاحة لم تتأثر بتقلبات الطقس، وأن أعمال تداول البضائع وعمليات الشحن والتفريغ تسير بصورة منتظمة داخل موانئ بورتوفيق والأدبية والسخنة والزيتيات.

وأوضح أن مستوى الرؤية الأفقية تجاوز 3500 متر، فيما تراوحت سرعة الرياح بين 13 و15 عقدة باتجاه شمالي غربي، بينما سجل ارتفاع الأمواج بخليج السويس ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، وهي معدلات آمنة لم تؤثر على النشاط الملاحي.

استعدادات لمواجهة التقلبات الجوية

وأعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تداعيات محتملة لتقلبات الطقس، حيث جرى الدفع بسيارات كسح المياه إلى المناطق السكنية للتعامل الفوري مع أي تجمعات بالأحياء والشوارع.

كما تم التنسيق مع الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، إلى جانب الجهات المعنية، لضمان سرعة التدخل حال وقوع أي طارئ.

ونشرت صفحة "مصراوي" بثًا مباشرًا من مدينة السويس لرصد سقوط الأمطار الخفيفة وتأثيرها المحدود على حركة السير.





