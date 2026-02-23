إعلان

في نهار رمضان.. ضبط لص سرق حمارًا بقرية القرايا بالأقصر

كتب : محمد محروس

09:08 م 23/02/2026

ضبط لص سرق حمارًا بقرية القرايا

الأقصر – محمد محروس:

تمكن أهالي قرية القرايا بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، من إحباط محاولة سرقة حمار من إحدى حظائر الماشية، وذلك قبل موعد الإفطار مباشرة خلال شهر رمضان.

تحرك سريع للأهالي والسلطات

لاحظ الأهالي تحركات المشبوه بالقرب من الحظيرة، وتابعوه حتى ضبطه، ثم قاموا بالتحفظ عليه لحين حضور عمدة القرية، الذي أشرف على نقل المتهم إلى مركز شرطة إسنا لاستكمال الإجراءات القانونية.

استعادة الحمار واستدعاء النيابة

توجه صاحب الحمار إلى مركز الشرطة لإثبات ملكيته للحيوان، وتم تسليمه له بعد استكمال الإجراءات الرسمية. كما تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهم لضمان محاسبة مرتكب الواقعة وفق القانون.

ضبط لص سرقة حمار اسنا الأقصر

