28 فبراير الحكم على والد المتهم في «جريمة المنشار» بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

03:09 م 22/02/2026
قررت محكمة جنح الإسماعيلية حجز الاستئناف في قضية والد المتهم المعروف إعلاميًا بـ«جريمة منشار الإسماعيلية» للحكم في جلسة 28 فبراير المقبل، وذلك بعد الاستماع إلى مرافعة دفاعه.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس والد المتهم 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، قبل أن يتقدم الدفاع بطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة.

وأوضح دفاع المتهم أن موكله لم يكن له صلة مباشرة بالفعل الإجرامي، مستندًا إلى دفوع قانونية أبرزها:

انتفاء القصد الجنائي، وعدم توافر أركان الجريمة المادية والمعنوية.

عدم جدية التحريات وغياب علاقة السببية بين فعل المتهم والنتيجة الإجرامية.

مفاجأة موكله بوقوع الجريمة وغادر محل الواقعة فور علمه بها، نافياً أي تدخل إيجابي في إخفاء الجثة.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة 28 فبراير.

وتعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر الماضي، حين قام المتهم الأصلي باستدراج المجني عليه إلى منزله والاعتداء عليه بآلة حادة قبل تقطيع الجثمان وإخفاء أجزاء منه، في واقعة أثارت جدلاً واسعًا داخل الشارع الإسماعيلي، فيما أكدت النيابة العامة أن المتهم كان مدركًا لأفعاله وقت ارتكاب الجريمة.

جريمة المنشار الإسماعيلية جنح الإسماعيلية

