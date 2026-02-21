إعلان

مصادرة 12 "كارو" ورفع 25 طن مخلفات.. حملة لإعادة الانضباط لشوارع شبرا الخيمة وبنها

كتب : أسامة علاء الدين

08:40 م 21/02/2026
وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بشن حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة ومدينة بنها، في إطار حرصه على تحسين المظهر الحضاري للشوارع ورفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقادت الحملة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، بمشاركة اللواء تامر أبو الغيط رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومسؤولي الإشغالات ومنظومة المخلفات الصلبة، حيث تم متابعة أعمال النظافة والتأكد من انتظام رفع المخلفات والإشغالات، والعمل على تيسير الحركة المرورية بالشوارع.

واستهدفت الحملة متابعة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات، والتصدي لكافة أشكال الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية، إلى جانب المرور الميداني على منظومة النظافة للتأكد من انتظام سير العمل ورفع كفاءة الأداء بالشوارع الرئيسية والفرعية.

وأسفرت جهود الحملة عن مصادرة 12 سيارة كارو تعمل بالمخالفة، وتنفيذ إزالة فورية لهنجر يُستخدم في فرز المخلفات دون ترخيص، فضلًا عن رفع عدد من حالات إشغال الطريق، كما تم رفع ما يقارب 25 طنًا من المخلفات والتراكمات.

واستُكملت الجولة الميدانية بمدينة بنها، حيث جرى رفع الإشغالات بمحيط كباري الرياح التوفيقي، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف إعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضاري.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استمرار الجهود المكثفة للارتقاء بمستوى النظافة والخدمات، واستعادة الوجه الحضاري لمدن المحافظة، بما يحقق رضا المواطنين ويعزز جودة الحياة.

حي شرق شبرا بنها القليوبية رفع إشغالات شبرا الخيمة مدينة بنها اليوم حسام عبد الفتاح إيمان ريان

