نظرت محكمة جنح الإسماعيلية جلسة الاستئناف في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية المنشار بالإسماعيلية»، والتي كانت قد أصدرت حكمًا بحبس والد المتهم أربع سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك وسط اهتمام واسع من الرأي العام داخل المحافظة.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة مطولة من دفاع والد المتهم، الذي طالب ببراءة موكله تأسيسًا على ما وصفه بانتفاء أركان الجريمة ماديًا ومعنويًا، مؤكدًا أن أوراق الدعوى – بحسب قوله – خلت من دليل يقيني يربط المتهم بالفعل الإجرامي.

الدفع بانتفاء الركن المادي والقصد الجنائي

استند الدفاع إلى عدم وجود فعل مادي صادر عن المتهم يمكن نسبته إليه على وجه الجزم، مشيرًا إلى أن موكله، فور اكتشافه الواقعة، ترك المنزل ولم يعد إليه مرة أخرى، وهو ما اعتبره دليلًا على انتفاء التدخل أو الاشتراك في الجريمة.

كما دفع بانتفاء القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة، موضحًا أن المتهم لم يكن على علم مسبق بارتكاب نجله للجريمة أو بوجود أجزاء من الجثة داخل المنزل، وأن عنصر المفاجأة انعكس في سلوكه بالانسحاب الفوري من المكان.

التشكيك في جدية التحريات

وطعن الدفاع على جدية التحريات، معتبرًا أنها لم تستند إلى أدلة مادية قاطعة، وأنها تضمنت – وفق مرافعته – تفسيرًا لنوايا مفترضة لا يجوز الجزم بها قانونًا. وتساءل عن الأساس الذي استندت إليه التحريات في اعتبار المبالغ المالية التي قدمها الأب لنجله مرتبطة بإخفاء الجثة، مؤكدًا أن إعطاء الأب أموالًا لابنه أمر طبيعي ومتكرر.

التمسك بالإعفاء القانوني للأصول

وفي ختام مرافعته، تمسك الدفاع بتطبيق نص المادة 145 من قانون العقوبات، التي تعفي الأصول والفروع من العقاب في حال عدم الإبلاغ عن أقاربهم، مؤكدًا أن موكله بصفته والدًا لا يجوز مساءلته جنائيًا عن مجرد عدم الإبلاغ، خاصة في ظل – على حد قوله – انتفاء العلم اليقيني.

وقررت المحكمة حجز الدعوى للمداولة تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى أكتوبر الماضي، حين استدرج المتهم المجني عليه واعتدى عليه بآلة حادة، قبل أن يقوم بتقطيع الجثمان وإخفاء أجزاء منه. وأفاد تقرير الطب الشرعي بوجود دلائل على تخطيط مسبق، فيما أكدت النيابة العامة أن المتهم كان واعيًا ومدركًا لأفعاله أثناء ارتكاب الجريمة.

وتواصل المحكمة جلساتها لاستكمال المرافعات تمهيدًا للفصل النهائي في القضية التي ما زالت تحظى بمتابعة واسعة داخل الشارع الإسماعيلي.

