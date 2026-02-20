كشف جيران المجني عليه في قرية باسوس بالقليوبية، أن واقعة إطلاق الخرطوش على أب ونجله لم تكن وليدة اللحظة، بل هي "فصل جديد" من صراع عائلي قديم نشب بين أسرة زوجة المجني عليه والمتهمين.

وأكد الجيران أن الأسرة كانت غادرت منزلها بالقرية بالفعل وانتقلت للعيش في مكان آخر هرباً من هذه الخلافات وتجنباً للتصادم، وذلك بعد فشل جلسة صلح عرفية سابقة في وضع حد للاعتداءات المتكررة.

أوضح أهالي المنطقة في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن الأزمة بدأت بمشكلات بين "حماة" المجني عليه والمتهمين، وتطورت سابقاً إلى حد اعتداء الجناة على زوجة المجني عليه في الشارع أمام المارة، مما أثار استياء القرية ودفع الكبار للتدخل.

وأشار الجيران إلى أنه رغم عقد جلسة صلح رسمية والتعهد بعدم التعرض، إلا أن نية الغدر كانت مبيتة، وهو ما دفع أسرة المجني عليه للرحيل عن منزلهم بـ "باسوس" بحثاً عن الأمان، لكن المتهمين تتبعوا المجني عليه ونجله ونفذوا اعتداءهم الموثق بالفيديو.

أكد شهود العيان أن بشاعة الحادث تكمن في ترويع طفل صغير كان بصحبة والده، حيث أظهر الفيديو إصرار المتهمين على إطلاق النار رغم صرخات الصغير ومحاولات الأب حمايته، مطالبين الأجهزة الأمنية بضربة قوية لفرض الانضباط والردع.

وكان عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا مقطع فيديو يُظهر اعتداء شخصين على رجل بصحبته صغير، باستخدام سلاح ناري "خرطوش" وآخر أبيض، وسط مزاعم بوقوع الحادث في منطقة باسوس بمحافظة القليوبية.

وأظهر الفيديو أحد المتهمين ممسكًا بسلاح ناري، بينما كان الآخر يحمل سلاحًا أبيض، حيث قاما بالتعدي على المجني عليه ونجله في الشارع، وسط صرخات الصغير خوفًا من الموقف، ومحاولات الأب حمايته ومنع إصابته جراء الأعيرة النارية التي أطلقها أحدهما.

وأسفر الاعتداء عن إصابة الأب بجروح، فيما فرّ المتهمان هاربين عقب ارتكاب الواقعة.

ومن جانبها، تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية الفيديو المتداول، للوقوف على ملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

