مشادة تنتهي بجريمة.. إحالة عامل متهم بقتل زوجته للجنايات بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:41 م 02/02/2026

محاكمة تعبيرية

أحالت نيابة شرق الإسكندرية اليوم الإثنين، عامل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمته في واقعة ضرب أفضى إلى موت زوجته، إثر مشادة كلامية بينهما.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بالتعدي على زوجته داخل مسكنهما بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، ويعمل بمطعم، اعتدى على زوجته المجني عليها، ربة منزل، بالضرب دون سبق إصرار أو ترصد، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خروجها إلى شرفة المسكن مرتدية ملابس كاشفة، حيث انهال عليها بعدة ضربات بيده استقرت في وجهها، ثم دفعها ما أدى إلى سقوطها أرضا.

وأضافت التحقيقات أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليها أودت بحياتها، فيما قرر المتهم أنه لم يقصد قتلها، إلا أن التعدي بالضرب أفضى إلى موتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت في ختامها إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته في الواقعة.

