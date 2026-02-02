تقرير ـ محمود عجمي:

في مركز البداري بمحافظة أسيوط، حيث تمتد مزارع الرمان على مد البصر وتلمع الثمار كحبات ياقوت أحمر، بدأت خيوط قصة خطيرة تتشكل في الظل. وسط الهدوء الذي يلف المكان، خطرت للمتهم عبد الحفيظ ع.ع، البالغ من العمر 35 عامًا، فكرة ستقلب حياته رأسًا على عقب.

كان عبد الحفيظ، مدير مبيعات بشركة استيراد وتصدير، يعرف جيدًا أسرار الموانئ ومسارات الشحن، وخبرته الطويلة في مجال التصدير جعلته يدرك الفجوات الصغيرة التي يمكن استغلالها. وبينما كان يشرف على شحنة رمان مخصصة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية، تسللت إلى ذهنه فكرة جريئة: "لماذا لا تتحول هذه الثمار إلى وسيلة لتهريب المخدرات؟"

تحولت الفكرة من مجرد خاطرة إلى خطة مرسومة بدقة، بعد أن ناقشها مع شريكيه وليد ا.ي وأشرف م.ع. لم يكن الأمر سهلاً، فقد احتاجوا إلى فريق متكامل لتنفيذ هذه الجريمة الكبرى، ومع مرور الأيام، اكتمل عقد المجموعة بانضمام كل من أحمد ع.أ، وسلام ع.س، وفؤاد ن.أ المقيم خارج البلاد، ليشكلوا عصابة منظمة، لكل فرد فيها دور محدد في العملية.

كانت المهمة شاقة وخطيرة؛ فقد بدأ المتهمون بتجويف ثمار الرمان بعناية، وإفراغ أجزاء من محتواها دون الإضرار بشكلها الخارجي. وفي كل تجويف وُضعت أقراص "الكبتاجون" المخدرة، قرصًا وراء الآخر، حتى تحولت الثمار من غذاء صحي إلى عبوات مخدرات متنقلة.

كل شيء كان محكمًا: الثمار مغلقة بإتقان، الشحنة تبدو سليمة، والأوراق جاهزة للتصدير. في النهاية، كانت الكمية المخفية مذهلة، بلغت 932 ألف قرص من الكبتاجون.

بعد تجهيز الشحنة، تولى فؤاد ن.أ نقلها على متن شاحنة تبريد "براد" متجهة إلى ميناء سفاجا البحري، حيث مرت بإجراءات التصدير الرسمية كما لو كانت مجرد فاكهة من حقول أسيوط الواسعة. ثم انطلقت عبر البحر الأحمر على متن العبّارة في طريقها إلى ميناء ضباء بالمملكة العربية السعودية، حيث كان أعضاء العصابة يأملون أن تمر دون ملاحظة أحد.

لكن لم يتوقعوا ما حدث؛ ففي ميناء ضباء، وأثناء التفتيش، أثارت الشحنة شكوك السلطات السعودية، وما إن فُحصت الثمار حتى انكشف المستور: أقراص الكبتاجون كانت تتسرب من داخل الرمانة تلو الأخرى، وتم القبض فورًا على سائق الشاحنة فؤاد ن.أ وهو يحاول عبور الحدود بحوزته المواد المخدرة.

مع بداية التحقيقات، بدأت الخيوط تتكشّف واحدًا تلو الآخر، واعترف السائق بجزء من التفاصيل، وأشارت الأدلة إلى باقي أفراد العصابة. وبتتابع الإجراءات، ألقي القبض على عبد الحفيظ ووليد وأشرف وأحمد وسلام، ليكتمل سقوط التشكيل العصابي المتورط في واحدة من أكبر محاولات تهريب الكبتاجون عبر شحنات الفاكهة.

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 6 متهمين بتشكيل عصابي متخصص في الاتجار بالمخدرات وتهريب 932 ألف قرص من عقار "الكبتاجون"، بعد إخفائها داخل شحنة من ثمار الرمان المعدة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية. وحددت المحكمة جلسة يوم الثالث من أبريل المقبل للاطلاع والمرافعة في القضية رقم 17326 لسنة 2024 جنايات البداري.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وبأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.