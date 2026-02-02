افتتاح مشروعين صرف صحي بـ87 مليون جنيه في الباجور بالمنوفية (صور)

افتتح محافظ المنوفية اليوم الإثنين، مشروع صرف صحي قرية ميت البيضا باستثمارات 45 مليون جنيه، موجّهًا بالبدء في تنفيذ الوصلات المنزلية خلال أسبوعين، لخدمة الأهالي ورفع كفاءة خدمات الصرف الصحي بالقرية والعزب التابعة.

وخلال جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة الباجور، أطلق المحافظ شارة بدء التشغيل التجريبي للمشروع، الذي يخدم نحو 16 ألف نسمة، ويضم محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد، ضمن خطة الدولة لدعم مشروعات البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمشروع، حيث شملت الأعمال الانتهاء من تنفيذ محطة الرفع والأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100%، وخط الطرد بطول 3.1 كم بنسبة 100%، وشبكات الانحدار بطول 9 كم بنسبة 99%، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية لبدء الاستفادة الفعلية من المشروع.

كما اختتم المحافظ جولته بافتتاح مشروع صرف صحي كفر سنجلف القديم باستثمارات 42 مليون جنيه، وأطلق شارة بدء التشغيل التجريبي للمشروع، لخدمة نحو 14 ألف مواطن، في إطار التوسع في مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية.

واستعرض مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي مكونات المشروع، والتي تشمل محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد، حيث شملت الأعمال الانتهاء من محطة الرفع والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 100%، وخط الطرد بطول 2.8 كم بنسبة 100%، وشبكات الانحدار بطول 4.5 كم بنسبة 95%، مع الانتهاء من توصيل 180 وصلة منزلية حتى الآن.

وأكد محافظ المنوفية استمرار دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشددًا على المتابعة الدورية لضمان كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة، مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة تنموية واضحة في قطاعي "مياه الشرب والصرف الصحي"، باعتبارهما من أكثر القطاعات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.