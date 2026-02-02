ياسر جلال: المستشفيات الجامعية تمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية

قال النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن المستشفيات الجامعية تمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية.

وأشاد النائب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، بزيادة عدد المستشفيات من 88 مستشفى حتى عام 2014، لتصل إلى 147 مستشفى جامعي في الوقت الحالي، مؤكدًا تقديره لجهود القيادة السياسية في دعم المستشفيات الجامعية.

من جانبه، أشار النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية يثير عدة تساؤلات، أهمها: هل هناك حاجة لتشريع شامل ومتكامل للقطاع الصحي؟ مؤكدًا: "نناقش الآن قانونًا خاصًا بالمستشفيات الجامعية وليس منظومة شاملة تحقق الجدوى المطلوبة".

وطالب النائب هشام مجدي بإعادة مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية إلى لجنتي التعليم والصحة بمجلس الشيوخ مرة أخرى لمناقشته تفصيليًا.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: رياح وأتربة وتراجع طفيف في الحرارة

أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه| التخصصات والتقديم

اليوم.. وزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين