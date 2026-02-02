إعلان

ياسر جلال: المستشفيات الجامعية تمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية

كتب : مصراوي

03:06 م 02/02/2026

النائب ياسر جلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن المستشفيات الجامعية تمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية.

وأشاد النائب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، بزيادة عدد المستشفيات من 88 مستشفى حتى عام 2014، لتصل إلى 147 مستشفى جامعي في الوقت الحالي، مؤكدًا تقديره لجهود القيادة السياسية في دعم المستشفيات الجامعية.

من جانبه، أشار النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية يثير عدة تساؤلات، أهمها: هل هناك حاجة لتشريع شامل ومتكامل للقطاع الصحي؟ مؤكدًا: "نناقش الآن قانونًا خاصًا بالمستشفيات الجامعية وليس منظومة شاملة تحقق الجدوى المطلوبة".

وطالب النائب هشام مجدي بإعادة مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية إلى لجنتي التعليم والصحة بمجلس الشيوخ مرة أخرى لمناقشته تفصيليًا.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: رياح وأتربة وتراجع طفيف في الحرارة

أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه| التخصصات والتقديم

اليوم.. وزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ياسر جلال مجلس الشيوخ المنظومة الصحية المستشفيات الجامعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تعرضت فيه لموقف محرج".. أول تعليق من إليسا بعد حفلها في الإمارات
زووم

"تعرضت فيه لموقف محرج".. أول تعليق من إليسا بعد حفلها في الإمارات
"شقة نيويورك".. رئيس وزراء إسرائيل الأسبق وزوجته في قلب وثائق إبستين |تفاصيل
شئون عربية و دولية

"شقة نيويورك".. رئيس وزراء إسرائيل الأسبق وزوجته في قلب وثائق إبستين |تفاصيل
ما حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
أخبار

ما حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
"راجعين".. تغريدة مثيرة من ممدوح عباس عن الزمالك وأرض أكتوبر: نمت قرير
رياضة محلية

"راجعين".. تغريدة مثيرة من ممدوح عباس عن الزمالك وأرض أكتوبر: نمت قرير
الأرض خسفت ببيوتهم.. كيف نجا سكان 5 منازل من كارثة العقار المائل بالغربية؟
أخبار المحافظات

الأرض خسفت ببيوتهم.. كيف نجا سكان 5 منازل من كارثة العقار المائل بالغربية؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر