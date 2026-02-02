في الوقت الذي كانت فيه جدران محكمة القصير تشهد فصلاً جديداً من الحساب ضد منتهكي الحياة البحرية، رصدت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر ظهوراً جديداً للقرش الحوتي النادر، الشهير بلقب "بهلول"، وذلك بالقرب من مياه جزيرة أبو حشيش جنوب مدينة الغردقة.

ففي مشهد بعث البهجة في قلوب الغطاسين والمهتمين بالبيئة، كانت مياه "جزيرة أبو حشيش" جنوب الغردقة على موعد مع مشهد يغسل أحزان الأيام الماضية؛ حيث شق "بهلول" صفحة الماء بجسده الضخم والمنقط، معلناً أن "سيد الأعماق المسالم" لا يزال يمنح البحر الأحمر قبلة الحياة.

عودة "العملاق المنقط"

ويأتي ذلك بعد أيام من "فيديو الصدمة" الذي وثق سحب قرش حوتي وقتله بدم بارد في منطقة برنيس، ظهر قرش حوتي جديد يداعب أمواج جزيرة "أبو حشيش". هذا الكائن، الذي لا يملك أسناناً ليفترس بل قلباً يسع محبة الغواصين، عاد ليتصدر المشهد كأهم سفير للسياحة البيئية في مصر.

عدالة تقف بالمرصاد

وكان قاضي المعارضات بمحكمة القصير قرر تجديد حبس المتهمين الثلاثة (كريم، وعمر، ومحمد) 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة انتهاك القانون رقم 266 لسنة 2024، وتهديد لثروة قومية مهددة بالانقراض، واعتداء على سمعة مصر السياحية.

مركب الصيد.. تحت التحفظ

ولم يتوقف الأمر عند الحبس، بل استمر التحفظ على مركب الصيد الذي تحول من وسيلة رزق إلى أداة جريمة. وتؤكد التحقيقات أن استخدام طرق صيد تجارية محظورة (الجر والشانشولا) هو ما أدى لهذه الكارثة البيئية التي أثارت غضباً عارماً على منصات التواصل الاجتماعي وبين أوساط المشتغلين بالنشاط السياحي.

لماذا يبتسم الغواصون؟

ظهور "بهلول" في الغردقة بعد واقعة صيد مثيله في برنيس، منح الأمل للعاملين في قطاع الغوص، ففرد واحد من هذا النوع كفيل بجذب آلاف السائحين الذين يقطعون آلاف الأميال فقط للسباحة بجواره، إنها "سياحة المشاهدة" التي تدر الملايين، والتي حاول حفنة من المخالفين تدميرها من أجل صيد عابر.

اقرأ أيضا:

جريمة بيئية بالبحر الأحمر.. صيادون يصطادون "بهلول المسالم" المهدد بالانقراض

ملك البحار الوديع.. ما هو "بهلول المسالم" الذي أشعل الغضب في البحر الأحمر؟