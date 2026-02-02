بسبب إيران.. ترامب يربك التوقعات ويسقط رهانات بملايين الدولارات

خالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقديرات السائدة، موجهًا ضربة قوية لأسواق المراهنات، بعدما تكبد مراهنون خسائر ضخمة قدرت بعشرات الملايين من الدولارات، إثر فشل توقعاتهم بشأن توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية لإيران، وهي رهانات جرت عبر منصة التوقعات الأمريكية الشهيرة "بوليماركت".

وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، شهدت الشهور الماضية موجة مراهنات محمومة ضخت خلالها ملايين الدولارات، مع اعتماد المشاركين على سيناريوهات وجداول زمنية محددة لهجمات أمريكية محتملة ضد طهران، مدفوعة بتصاعد التوترات والتصريحات السياسية.

وجاءت هذه الرهانات مدعومة بسلسلة تهديدات أطلقها ترامب في فترات سابقة، قبل أن يعود ويغيّر لهجته مؤخرًا، ملمحًا إلى إمكانية احتواء الخلاف مع إيران عبر المسار الدبلوماسي بدلًا من التصعيد العسكري.

ومع مرور المواعيد التي حددها المراهنون دون تنفيذ أي ضربات فعلية، تكبد المشاركون خسائر مباشرة، لتضيع استثماراتهم مع سقوط السيناريوهات التي بنوا عليها توقعاتهم. وامتدت الخسائر إلى رهانات أخرى، أشارت تقارير صحفية إلى أنها تعلقت باحتمالات الإطاحة بالمرشد الإيراني علي خامنئي، وانتهت جميعها بالفشل.

وتعد منصة "بوليماركت" من أكبر منصات المراهنات وسوق التنبؤات عالميًا، حيث تتيح للمستخدمين المشاركة عبر العملات المشفرة، إلى جانب وسائل الدفع التقليدية مثل البطاقات البنكية والتحويلات المصرفية.

وفي سياق متصل، واجهت المنصة مؤخرًا اتهامات تتعلق بالتلاعب، تزامنًا مع العملية العسكرية الأمريكية السريعة في فنزويلا، والتي انتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، ما أثار تساؤلات واسعة حول نزاهة بعض أسواق التوقعات المعروضة عليها.

