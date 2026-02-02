مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة أعلى الإقليمي بالباجور

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وقع الحادث على الطريق الإقليمي اتجاه بنها - الباجور، قبل نزلة الباجور بحوالي 8 كيلومترات، نتيجة اختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في موقع الحادث.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة، مع التحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق.

وأبلغت أسرة المتوفى رجال الشرطة فور وصولها المستشفى لمتابعة استخراج تصاريح الدفن، فيما باشرت الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقررت النيابة العامة عرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، والإذن بالدفن عقب انتهاء التقرير الطبي، مع استكمال التحقيقات حول ملابسات الحادث.