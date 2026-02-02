إعلان

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة أعلى الإقليمي بالباجور

كتب : أحمد الباهي

02:33 م 02/02/2026

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وقع الحادث على الطريق الإقليمي اتجاه بنها - الباجور، قبل نزلة الباجور بحوالي 8 كيلومترات، نتيجة اختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في موقع الحادث.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة، مع التحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق.

وأبلغت أسرة المتوفى رجال الشرطة فور وصولها المستشفى لمتابعة استخراج تصاريح الدفن، فيما باشرت الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقررت النيابة العامة عرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، والإذن بالدفن عقب انتهاء التقرير الطبي، مع استكمال التحقيقات حول ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شخص الباجور انقلاب سيارة ملاكي مركز الباجور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟
زووم

بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟
لمدة 48 ساعة.. غلق محور محمد نجيب بسبب أعمال إصلاح بالطريق (تحويلات مرورية)
حوادث وقضايا

لمدة 48 ساعة.. غلق محور محمد نجيب بسبب أعمال إصلاح بالطريق (تحويلات مرورية)
"شقة نيويورك".. رئيس وزراء إسرائيل الأسبق وزوجته في قلب وثائق إبستين |تفاصيل
شئون عربية و دولية

"شقة نيويورك".. رئيس وزراء إسرائيل الأسبق وزوجته في قلب وثائق إبستين |تفاصيل
أول كسوف شمسي لعام 2026 يجلب الحظ المالي لهذه الأبراج
علاقات

أول كسوف شمسي لعام 2026 يجلب الحظ المالي لهذه الأبراج

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة
حوادث وقضايا

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات