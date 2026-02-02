إعلان

"3 نعوش من بيت واحد".. حكاية مصرع شقيقين ونجل عمهما بحادث على طريق سفاجا

كتب : مختار صالح

02:59 م 02/02/2026

الضحايا

لم تكن شمس، يوم الإثنين، في مدينة دشنا بمحافظة قنا كعادتها، فقد حملت مع خيوطها الأولى نبأً كالصاعقة، نزل ببرده وثقله على قلوب الأهالي. لم تخرج الجنازة لواحد، بل كانت لثلاثة.. ثلاثة نعوش من بيت واحد، خرجوا كان القدر ينتظرهم عند "منحنى الموت" على طريق سفاجا - الغردقة.

- لحظة الاصطدام

في هدوء الصباح الباكر، وبينما كانت السيارة الملاكي تشق طريقها، وقع المحظور. تصادم مروع مع أتوبيس سياحي حوّل الحديد إلى ركام، وحوّل ضحكات الأقارب إلى صمت أبدي. في لحظة واحدة، فقدت عائلة "فرغلي وفكري" ركائزها الشابة، تاركين وراءهم غصة لا تداويها الأيام.

- أسماء الضحايا

بينما كانت سيارات الإسعاف تهرع لمكان الحادث، كانت الأوراق الرسمية تسجل المأساة بأسماء هزت أرجاء محافظة قنا: حمادي كمال فكري (شقيق)، ومبارك كمال فكري (شقيق)، جلال كمال فرغلي (ابن عمهما).

ثلاثة شباب في مقتبل العمر، جمعتهم صلة الدم في الحياة، وأبى القدر إلا أن يجمعهم في رحيلهم الأخير وفي كفن واحد، بينما يرقد مصاب رابع بين جدران المستشفى يصارع ذكريات تلك اللحظة القاسية.

- الإجراءات الرسمية

وفور تلقي غرفة عمليات البحر الأحمر البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث. تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى سفاجا المركزي، حيث وضعت تحت تصرف جهات التحقيق التي بدأت على الفور في معاينة الحادث لبيان الأسباب الفنية للتصادم.

في هذه الأثناء، تحولت منصات التواصل الاجتماعي ومداخل مدينة دشنا إلى سرادق عزاء مفتوح، حيث نعى الجميع "الشهداء الثلاثة" بكلمات تدمي القلوب، واصفين إياهم بحسن الخلق وطيب الأثر.

