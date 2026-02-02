إعلان

الإعلان عن الفائزين في مسابقة البريد المصري لحفظ القرآن بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

10:55 ص 02/02/2026

الإعلان عن الفائزين في مسابقة البريد المصري لحفظ ا

اختتمت الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية فعاليات مسابقة البريد المصري لحفظ القرآن الكريم، والتي أقيمت تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف.

وقال الدكتور أحمد بدير، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن المسابقة نظمت للعام الثالث على التوالي من قبل هيئة البريد المصري، وهي مخصصة لأبناء العاملين بالبريد، دون تحديد سن للمشاركين، والجوائز مقدمة من الهيئة.

وأوضح رئيس المنطقة أن المسابقة تضمنت أربعة مستويات: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً (30 جزءًا)، والمستوى الثاني نصف القرآن، والمستوى الثالث عشرة أجزاء، والرابع خمسة أجزاء. وشارك في المسابقة 6 مشتركين، بينهم 3 في المستوى الأول، و2 في المستوى الثاني، ومشارك واحد في المستوى الثالث.

وأكد رئيس المنطقة أنه جرى إرسال النتائج إلى البريد المصري، الذي سيتولى بدوره إرسالها إلى الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، وصرف الجوائز للفائزين.

