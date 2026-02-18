محافظ الإسماعيلية يلتقي رئيس جامعة قناة السويس ويبحث التعاون المشترك

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء بمكتبه، الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في أول لقاء لهما عقب أداء حسب الله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية محافظًا للإسماعيلية.

وفي مستهل اللقاء، هنأ مندور محافظ الإسماعيلية على ثقة القيادة السياسية وتكليفه مهام المحافظة، متمنيًا له التوفيق والنجاح، وللمحافظة دوام التقدم والازدهار.

ومن جانبه، أعرب حسب الله عن اعتزازه بزيارة رئيس جامعة قناة السويس، وتقديره لدور الجامعة الهام في خدمة المجتمع الإسماعيلي.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل التعاون والعمل المشترك بين الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية وجامعة قناة السويس، بما يعود بالنفع والفائدة على مواطني المحافظة.