إعلان

محافظ الإسماعيلية يلتقي رئيس جامعة قناة السويس ويبحث التعاون المشترك

كتب : أميرة يوسف

08:48 م 18/02/2026

محافظ الإسماعيلية يلتقي رئيس جامعة قناة السويس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء بمكتبه، الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في أول لقاء لهما عقب أداء حسب الله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية محافظًا للإسماعيلية.

وفي مستهل اللقاء، هنأ مندور محافظ الإسماعيلية على ثقة القيادة السياسية وتكليفه مهام المحافظة، متمنيًا له التوفيق والنجاح، وللمحافظة دوام التقدم والازدهار.

ومن جانبه، أعرب حسب الله عن اعتزازه بزيارة رئيس جامعة قناة السويس، وتقديره لدور الجامعة الهام في خدمة المجتمع الإسماعيلي.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل التعاون والعمل المشترك بين الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية وجامعة قناة السويس، بما يعود بالنفع والفائدة على مواطني المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس جامعة قناة السويس اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية الدكتور ناصر مندور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالحجاب وبدون مكياج.. كيف ظهرت عبلة كامل في إعلان رمضان 2026؟
دراما و تليفزيون

بالحجاب وبدون مكياج.. كيف ظهرت عبلة كامل في إعلان رمضان 2026؟
بإطلالات رمضانية.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في أحدث ظهور بمناسبة شهر رمضان
دراما و تليفزيون

بإطلالات رمضانية.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في أحدث ظهور بمناسبة شهر رمضان
مارسيل كولر يوجه رسالة للجماهير بمناسبة شهر رمضان (صورة)
أخبار وتقارير

مارسيل كولر يوجه رسالة للجماهير بمناسبة شهر رمضان (صورة)

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة دراما رمضان
دراما و تليفزيون

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة دراما رمضان
"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
حوادث وقضايا

"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
خريطة رمضان على مصراوي.. باقة برامج دينية وتوعوية تناسب كل أفراد الأسرة
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة