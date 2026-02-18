محافظ أسوان: إجراءات سريعة لتحويل المحافظة لوجهة سياحية عالمية (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

عقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس مركز ومدينة أسوان ورؤساء الأحياء، عقب جولاته الميدانية المفاجئة صباحًا ومساءً داخل الأسواق والشوارع والميادين، للوقوف على مستوى الخدمات والانضباط العام.

وأكد المحافظ أن التحركات تأتي تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن تحويل أسوان إلى محافظة سياحية متكاملة تليق بمكانتها الحضارية ومقوماتها المتنوعة وتاريخها العريق.

تحويل المحافظة لوجهة سياحية عالمية

وشدد المحافظ على أنه لن يُسمح بأي تقصير أو تهاون من المسؤولين، مؤكدًا استبعاد أي مسؤول يثبت تقاعسه عن أداء مهامه، في ظل مرحلة تتطلب العمل الجاد والتدخل المباشر.

وأوضح أن خطة العمل تشمل رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الأسواق والشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق، مع الالتزام بحسن معاملة المواطنين حتى في حالات المخالفة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة ودعم الحركة السياحية الوافدة إلى المحافظة.

مهلة شهر ومتابعة صارمة

وأشار محافظ أسوان إلى منح مهلة شهر لتنفيذ التكليفات الصادرة، بما يعكس جدية الدولة في إحداث نقلة نوعية بمستوى الأداء والخدمات داخل عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

قرارات تنظيمية لتعزيز الانضباط

وفي إطار التحرك التنفيذي، تم تكليف المهندس أحمد حلفاوي، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بالإشراف الكامل على منظومة النظافة العامة، مع إعداد تقارير دورية لقياس معدلات الإنجاز وضمان المتابعة الدقيقة والمحاسبة المستمرة.

كما أوضح المحافظ أن منظومة الانضباط لن تقتصر على رفع الإشغالات فقط، بل ستشمل تحرير محاضر فورية وتنفيذ قرارات الإغلاق والتشميع بكل حسم لحين توفيق أوضاع المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة.

تنسيق أمني لفرض هيبة الدولة

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع اللواء عبد الله جلال، مدير أمن أسوان، للتصدي الحازم لأي مخالفات وفرض هيبة الدولة في الشارع، مع استمرار التعاون الكامل بين القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التكليفات، بما يعكس الصورة الحضارية لأسوان كوجهة سياحية عالمية.