السويس - حسام الدين أحمد:

عقد اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أحياء المحافظة والقيادات التنفيذية والمستشارين، في مستهل مباشرة مهامه بعد وصوله إلى ديوان عام المحافظة، بحضور نائبه الدكتور محمد عبد الله علام.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على توجيهات القيادة السياسية بضرورة التواجد الميداني المستمر، والمتابعة الدقيقة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مع سرعة التعامل مع الشكاوى والاستجابة الفورية لحلها، والعمل على إزالة أي معوقات تخفف الأعباء عن المواطنين.

وشدد اللواء هاني رشاد على أهمية حسن إدارة واستثمار الإمكانات المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين، موجهًا بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وضبط الأسعار، والتوسع في توفير السلع الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لضمان توافر المنتجات بكميات مناسبة وبأسعار عادلة.

وأكد المحافظ على ضرورة مراجعة خطة مشروعات الموازنة بعناية، وترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية للمواطنين ومتطلبات التنمية، بما يحقق الصالح العام ويدعم جهود تحسين مستوى المعيشة داخل المحافظة.