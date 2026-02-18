إعلان

محافظ السويس الجديد يبدأ مهامه: متابعة ميدانية وحل شكاوى المواطنين (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

08:30 م 18/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    القيادات التنفيذية والمستشارين في اول لقاء بالمحافظ
  • عرض 4 صورة
    محافظ السويس وناءبه في اول اجتماع مع التنفيذيين
  • عرض 4 صورة
    جانب من القيادات التنفيطية وفي الصف الاول رؤساء الاحياء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس - حسام الدين أحمد:

عقد اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أحياء المحافظة والقيادات التنفيذية والمستشارين، في مستهل مباشرة مهامه بعد وصوله إلى ديوان عام المحافظة، بحضور نائبه الدكتور محمد عبد الله علام.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على توجيهات القيادة السياسية بضرورة التواجد الميداني المستمر، والمتابعة الدقيقة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مع سرعة التعامل مع الشكاوى والاستجابة الفورية لحلها، والعمل على إزالة أي معوقات تخفف الأعباء عن المواطنين.

وشدد اللواء هاني رشاد على أهمية حسن إدارة واستثمار الإمكانات المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين، موجهًا بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وضبط الأسعار، والتوسع في توفير السلع الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لضمان توافر المنتجات بكميات مناسبة وبأسعار عادلة.

وأكد المحافظ على ضرورة مراجعة خطة مشروعات الموازنة بعناية، وترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية للمواطنين ومتطلبات التنمية، بما يحقق الصالح العام ويدعم جهود تحسين مستوى المعيشة داخل المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء هاني رشاد محافظ السويس محافظ السويس الجديد يبدأ مهامه

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قوات الاحتلال تمنع إدخال وجبات الإفطار إلى المصلين في الأقصى
أخبار وتقارير

قوات الاحتلال تمنع إدخال وجبات الإفطار إلى المصلين في الأقصى
آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر - صور
أخبار وتقارير

آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر - صور

الفلكية الأردنية: لا توجد موّثقة لظهور هلال رمضان أمس
أخبار وتقارير

الفلكية الأردنية: لا توجد موّثقة لظهور هلال رمضان أمس
بإطلالات رمضانية.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في أحدث ظهور بمناسبة شهر رمضان
دراما و تليفزيون

بإطلالات رمضانية.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في أحدث ظهور بمناسبة شهر رمضان
مارسيل كولر يوجه رسالة للجماهير بمناسبة شهر رمضان (صورة)
أخبار وتقارير

مارسيل كولر يوجه رسالة للجماهير بمناسبة شهر رمضان (صورة)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
خريطة رمضان على مصراوي.. باقة برامج دينية وتوعوية تناسب كل أفراد الأسرة
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة