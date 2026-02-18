إعلان

محافظ الأقصر ينعى رئيس قرية الحبيل إثر وفاته بأزمة قلبية مفاجئة

كتب : محمد محروس

09:18 م 18/02/2026

المهندس عبد المطلب عمارة

نعى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، محمد حسن، رئيس قرية الحبيل التابعة لمركز ومدينة البياضية، إثر وفاته بأزمة قلبية مفاجئة مساء اليوم.

وأعرب محافظ الأقصر عن بالغ الحزن والأسى لفقدان الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وأكد المحافظ أن الفقيد كان رمزًا للعمل والإخلاص وخدمة أهالي قريته، ومثالًا في التعاون والتفاني في أداء واجبه تجاه المواطنين، لما بذله من جهود ملموسة في تنمية القرية وخدمة أهلها، معربًا عن تعازيه الحارة لأهل الفقيد وأسرته وكل أهالي الحبيل.

