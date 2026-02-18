إعلان

ضبط 5.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة في حملة مكبرة بالعبور- صور

كتب : أسامة علاء الدين

08:33 م 18/02/2026
القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت لجنة مشتركة من التموين والطب البيطري حملة مكبرة بمدينة العبور لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وترأسها الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإدارة المجازر وتفتيش اللحوم برئاسة الدكتور أيمن هشام الشعراوي.

أسفرت الحملة عن ضبط 2.5 طن من مفروم الدواجن واللانشون غير الصالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 3 أطنان من قطع اللحوم المخالفة للمواصفات القياسية، بإجمالي مضبوطات بلغ 5.5 طن. كما تم سحب عينات من المضبوطات لإجراء الفحوصات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق طوال شهر رمضان لضمان سلامة الغذاء وحماية المواطنين من أي ممارسات تضر بالصحة العامة.

حملة مكبرة بمدينة العبور ضبط لحوم ودواجن غير صالحة مديرية الطب البيطري بالقليوبية

