

وكالات

قال موقع "أكسيوس"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى مع مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اللذين أطلعاه على تفاصيل المباحثات في جنيف مع إيران وحول التسوية في أوكرانيا.



أضاف الموقع، أن الاجتماع عقد الأربعاء بعد عودة المبعوثين من جنيف، وحضره أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وعدد من كبار المسؤولين، وجرت خلاله مناقشة الخطوات التالية.

وقال مسؤول أمريكي، إن الإيرانيين يجب أن يقدموا لإدارة ترامب مجموعة من الخطوات مع نهاية الشهر الجاري لتبديد مخاوف واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني.

أضاف المسؤول، أن وزير الخارجية الإيراني تحدث لكوشنر وويتكوف عن الكثير من الأمور الإيجابية لكن الشيطان يكمن في التفاصيل والكرة الآن في الملعب الإيراني.

من جهة أخرى، أعرب مسؤول آخر عن شكوكه بشأن المفاوضات مع إيران واصفا إياها بأنها بلا معنى.

وذكر أكسيوس، أنه تم إطلاع ترامب كذلك على تفاصيل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والاجتماع الأول لمجلس السلام الخاص بقطاع غزة، الذي من المقرر أن يعقد الخميس، وفقا لروسيا اليوم.